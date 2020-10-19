Родители школьников завалили главу Рособрнадзора вопросами о сдаче ЕГЭ только для поступающих в вузы и отмене ОГЭ

Самым популярным вопросом от родителей школьников ко Всероссийской встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым стала вероятность сохранения сдачи ЕГЭ только для тех, кто намерен поступать в вузы.

По словам Музаева, документы, где зафиксированы правила и порядок проведения Единого государственного экзамена, пока остаются без изменений. Шаг, который пришлось сделать этим летом, сказал глава Рособрнадзора, был продиктован сложившимися в связи с коронавирусом условиями. Загадывать на будущее рано. При необходимости решение, возможно, будет принято, а пока русский язык и математика остаются обязательными для сдачи ЕГЭ предметами и получения аттестата.

Также родители поинтересовались по поводу ОГЭ: «Как наши деит будут сдавать ОГЭ, если они, по большому счету, не учились: сначала карантин, потом две недели без уроков, т.к. нет учителей — болеют либо контактные, а сейчас школы закрыты до особого распоряжения. Есть варианты того, чтобы снова отменить ОГЭ для 9-х классов?».

История с ОГЭ, по словам Музаева, такая же, как и с ЕГЭ. Пока никаких решений по этому поводу не принято. Их в любом случае нужно будет согласовать, в том числе с правительством страны.

«Уже школы озадачились, уже работают с детьми, будущими выпускниками по определению тех четырех предметов, которые они будут сдавать. Работа в школах начинает выстраиваться. Да, нынешняя весна у 9-классников была скомкана. Сейчас в некоторых субъекта будет дистанционный формат <…> Повторюсь, если будущей весной ситуация будет такой же, как в этом году, это решение мы можем принять», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также сообщил о подготовке специальной площадки, при помощи которой ребята смогут пройти диагностику и понять, на каком уровне находятся их знания, чтобы в случае чего восполнить пробелы.

Всего ко Всероссийской встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым поступило около двух тысяч вопросов.