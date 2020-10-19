В метро Петербурга изменились правила перевозки детских колясок

В метро Петербурга изменились правила перевозки детских колясок
Родителям заранее нужно предупредить сотрудников метро о том, что необходима помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 19 октября в метрополитене Северной столицы изменились правила безопасности: теперь перевозка детских колясок осуществляется только при сопровождении сотрудников подземки.

Соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сопровождение сотрудников метрополитена при перевозке детской коляски, согласно документу, стало обязательным. Родители, в свою очередь, должны заранее оповестить работников подземки, что им необходима помощь.

В метрополитене также напоминают, что пассажира могут не допустить к проезду в случая отказа от предъявления проездного документа или прохождения досмотра. Также сотрудники метро имеют право не пускать петербуржцев, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве начался тотальный контроль за ношением СИЗ в метро: проверки стоят на каждой станции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детская коляска метро новости спб пассажирские перевозки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В метро Петербурга изменились правила перевозки детских колясок
В России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек
Следователи Петербурга отозвали ходатайство об аресте тещи расчлененного ...
Tele2 получила благодарность Губернатора Ленинградской области
Неизвестные вывалили 500 КамАЗов строймусора на дорогу под Гатчиной
Жителям Петербурга рассказали, как отличить волонтера от мошенника
Сергей Малинин назначен главой Комитета по благоустройству
ДТП с тремя легковушками перекрыло проезд по Волхонскому шоссе