В метро Петербурга изменились правила перевозки детских колясок

Родителям заранее нужно предупредить сотрудников метро о том, что необходима помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Родителям заранее нужно предупредить сотрудников метро о том, что необходима помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 19 октября в метрополитене Северной столицы изменились правила безопасности: теперь перевозка детских колясок осуществляется только при сопровождении сотрудников подземки.

Соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сопровождение сотрудников метрополитена при перевозке детской коляски, согласно документу, стало обязательным. Родители, в свою очередь, должны заранее оповестить работников подземки, что им необходима помощь.

В метрополитене также напоминают, что пассажира могут не допустить к проезду в случая отказа от предъявления проездного документа или прохождения досмотра. Также сотрудники метро имеют право не пускать петербуржцев, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве начался тотальный контроль за ношением СИЗ в метро: проверки стоят на каждой станции.