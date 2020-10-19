Ученые нашли уязвимое место коронавируса

Ученые нашли уязвимое место коронавируса
Специалисты описали лекарственную мишень, общую для вирусов, вызывающих COVID-19 и SARS. Фото: Pixabay

Три смертельно опасных коронавируса — SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV — могут иметь одни и те же уязвимые места. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджия.

По их данным, у вирусов, вызывающих Covid-19 и SARS, обнаружилась общая лекарственная мишень, что позволяет создать универсальный препарат против этих патогенов.

Как сообщили в статье, опубликованной в журнале Science, специалистам удалось выявить более 300 белков, которые вырабатываются заражаемой клеткой. К этим белкам они отнесли Tom70, который взаимодействует с коронавирусным геном, принадлежащий SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Предполагается, что эти белки в дальнейшем можно будет использовать для разработки противовирусных лекарств.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследование пандемия ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кремль ждет улучшения ситуации с инвестициями в бизнесе
В Петербурге установлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19
Семак: Малком не выйдет на поле в матче с «Брюгге»
У зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге»
В Петербурге почти на 30% выросло число жалоб в Роспотребнадзор
Прокуратура начала проверку после падения рабочего на Лесном проспекте
Таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из ...
Двух пьяных буянов пришлось выводить из ресторана в Тихвине в наручниках