Ученые нашли уязвимое место коронавируса

Три смертельно опасных коронавируса — SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV — могут иметь одни и те же уязвимые места. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджия.

По их данным, у вирусов, вызывающих Covid-19 и SARS, обнаружилась общая лекарственная мишень, что позволяет создать универсальный препарат против этих патогенов.

Как сообщили в статье, опубликованной в журнале Science, специалистам удалось выявить более 300 белков, которые вырабатываются заражаемой клеткой. К этим белкам они отнесли Tom70, который взаимодействует с коронавирусным геном, принадлежащий SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Предполагается, что эти белки в дальнейшем можно будет использовать для разработки противовирусных лекарств.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек.