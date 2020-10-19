В России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек
С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 млн 415 тыс. 316 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России за последние сутки выявили 15 тыс. 982 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Число стало рекордным по суточному приросту с начала пандемии.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Согласно данным Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ, новые случаи Covid-19 зарегистрированы в 84 регионах. Из них в 26,2% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 млн 415 тыс. 316 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса никто не умер.

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