В России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 млн 415 тыс. 316 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 млн 415 тыс. 316 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России за последние сутки выявили 15 тыс. 982 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Число стало рекордным по суточному приросту с начала пандемии.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Согласно данным Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ, новые случаи Covid-19 зарегистрированы в 84 регионах. Из них в 26,2% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 млн 415 тыс. 316 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса никто не умер.