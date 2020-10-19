В Петербурге за сутки от коронавируса никто не умер

В Петербурге за сутки от коронавируса никто не умер
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки в больницах не зафиксировали летальных исходов пациентов, инфицированных Covid-19. Побороть болезнь смогли 340 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Как сообщили в Оперативно штабе по борьбе с новой болезнью, в городе от коронавирусной инфекции вылечились еще 340 человек, а это больше, чем было днем ранее. В городе общее число поборовших Covid-19 с начала пандемии — 33 857 пациентов.

К счастью, в городе никто от коронавируса не умер, общее число умерших с инфекцией — 3 422 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изменения слуха может стать сигналом того, что человек заразился коронавирусом.

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