Банк в Петербурге получил штраф в 110 тысяч за незаконную рекламную рассылку по e-mail

Житель Северной столицы пожаловался в региональное управление антимонопольной службы на рекламное электронное письмо, которая пришло на почту горожанина без его согласия.

В сообщении ведомства отмечается, что в письме шла речь о выгодных предложениях одной из кредитно-финансовых организаций. По факту незаконной рассылки было заведено дело. В ходе расследования установлено, что источником писем стал банк «Восточный», а заявитель действительно не давал согласия на получение рекламных предложений.

В связи с этим УФАС Санкт-Петербурга уличило банк в нарушении закона о рекламе и постановило взыскать штраф в размере 110 тысяч рублей. Кредитно-финансовая организация, в свою очередь, полностью признала вину и оплатила штарф.

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