Банк в Петербурге получил штраф в 110 тысяч за незаконную рекламную рассылку по e-mail

Банк в Петербурге получил штраф в 110 тысяч за незаконную рекламную рассылку по e-mail
Банк полностью признал вину. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы пожаловался в региональное управление антимонопольной службы на рекламное электронное письмо, которая пришло на почту горожанина без его согласия.

В сообщении ведомства отмечается, что в письме шла речь о выгодных предложениях одной из кредитно-финансовых организаций. По факту незаконной рассылки было заведено дело. В ходе расследования установлено, что источником писем стал банк «Восточный», а заявитель действительно не давал согласия на получение рекламных предложений.

В связи с этим УФАС Санкт-Петербурга уличило банк в нарушении закона о рекламе и постановило взыскать штраф в размере 110 тысяч рублей. Кредитно-финансовая организация, в свою очередь, полностью признала вину и оплатила штарф.

Напоминаем, ранее gazet.spb.ru сообщала, что владельца бара «Борода» оштрафовали за несоблюдение санитарных требований.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банк незаконная рассылка новости спб реклама уфас штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кремль ждет улучшения ситуации с инвестициями в бизнесе
В Петербурге установлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19
Семак: Малком не выйдет на поле в матче с «Брюгге»
У зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге»
В Петербурге почти на 30% выросло число жалоб в Роспотребнадзор
Прокуратура начала проверку после падения рабочего на Лесном проспекте
Таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из ...
Двух пьяных буянов пришлось выводить из ресторана в Тихвине в наручниках