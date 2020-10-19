Легковушку размотало по дороге после ДТП у Обводного канала

Легковушку размотало по дороге после ДТП у Обводного канала
ДТП на Обводном канале. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщат о серьезном ДТП на набережной Обводного канала. Легковая машина в результате аварии превратилась в автохлам.

О происшествии горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, авария произошла на путепроводе на набережной Обводного канала.

Обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что серьезные повреждения получил, по меньшей мере, один легковой автомобиль.

По словам свидетелей аварии, водитель был госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пешеходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В регионах за три дня успело произойти 16 таких аварий. При этом один человек скончался. Остальные получили травмы. Среди пострадавших оказались и трое детей.

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