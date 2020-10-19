В ДТП с пешеходами в Петербурге и области пострадали трое детей

В Петербурге и области произошло 16 аварий с пешеходами. Фото: pixabay.com

В Петербурге и области произошло 16 аварий с пешеходами. Фото: pixabay.com

В УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о ДТП с пешеходами, которые происходили в регионах за последние три дня. Всего произошло 16 аварий.

Как сообщает пресс-служба управления, в результате аварий погиб один человек. Остальные 15 получили разные травмы. Среди пострадавших – трое детей.

В ведомстве отметили, что одна из уязвимых категорий – пожилые люди, некоторым из которых бывает сложно ориентироваться на дороге. Водителей просят быть предельно внимательными.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с участием трех машин на Волхонском шоссе. Авария произошла в понедельник, 19 октября. В результате участок дороги оказался перекрыт. Очевидцы предположили, что водители не соблюдали дистанцию и скоростной режим.