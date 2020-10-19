ДТП с тремя легковушками перекрыло проезд по Волхонскому шоссе

ДТП с тремя легковушками перекрыло проезд по Волхонскому шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Волхонском шоссе произошло ДТП с участием трех машин. Проезд оказался полностью перекрыта.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 19 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Обе полосы перекрыты», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть одной из машин сильно пострадала – правая часть бампера лежит на проезжей части.

В комментариях к записи пользователи предположили, что водители не соблюдали дистанцию и скоростной режим, а также напомнили, что автомобилистам пора «переобуваться» на зимнюю резину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с большегрузами полностью перекрыло движение по трассе «Скандинавия».

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