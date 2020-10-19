ДТП с большегрузами полностью перекрыло движение по трассе «Скандинавия»

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» перекрыли движение из-за ДПТ с большегрузом. К месту аварии приезжали все экстренные службы.

Дорожный инцидент случился сегодня, 19 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор Северо-Запал, движение на 61 км федеральной автодороги Петербург – Выборг – граница с Финляндией перекрыто с 9 утра. Там около 07:15 на 61-м км трассы столкнулись двигавшиеся в попутном направлении автомобили КАМАЗ и грузовик Scania.

На место прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий аварии, а также представители МЧС и ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попавший в ДТП на «Скандинавии» не смог вылезти из машины без МЧС.