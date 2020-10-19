Попавший в ДТП на «Скандинавии» не смог вылезти из машины без МЧС

В Ленинградской области спасателям пришлось вытаскивать человека, который застрял в машине на «Скандинавии».

О ДТП, которое произошло в ночь на понедельник, 19 октября, сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что машина попала в аварию на 90-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе. На место происшествия отправили дежурную смену пожарно-спасательной части.

Подробности ДТП в ведомстве уточнять не стали, отметив лишь, что помощь понадобилась пострадавшему, который оказался заблокирован в автомобиле после ДТП.

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