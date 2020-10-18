Два Volkswagen не смогли разъехаться на Парашютной

ДТП на севере Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на севере Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Две иномарки устроили ДТП на севере Петербурга. По предварительным данным, машины столкнулись прямо на пешеходном переходе.

Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что ДТП произошло поздно вечером в воскресенье, 18 октября. На перекрестке Парашютной улицы и Маршала Новикова столкнулись два Volkswagen. Отмечается, что, судя по всему, в аварии никто не пострадал.

На месте уже работают спасатели, правоохранители и медики скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в центре Петербурга. Повреждения в нем получили также немецкие иномарки.