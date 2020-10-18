BMW и Volkswagen устроили ДТП на Вознесенском

BMW и Volkswagen устроили ДТП на Вознесенском
ДТП на Фонтанке. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В центре Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Машины столкнулись у пешеходного перехода.

Авария произошла на перекрестке набережной Фонтанки и Вознесенского проспекта вечером в воскресенье, 18 октября, рассказывают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Разъехаться не смогли BMW и Volkswagen. Есть ли пострадавшие, не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Ленинском проспекте в ДТП попала уборочная техника. КамАЗ прижал легковой автомобиль.

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