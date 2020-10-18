Очевидцы: машина с реагентами попала в ДТП на Ленинском

Петербуржцы сообщают об аварии на юго-западе Северной столицы с участием уборочной техники.

Как рассказывают местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на Ленинском проспекте.

«КамАЗы только вышли обработать асфальт от гололеда, как на Ленинском один из них попал в ДТП», — пишут горожане. Судя по всему, техника стукнула легковой автомобиль у железнодорожного моста.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцам пришлось провести воскресный вечер в пробке на КАД. Затор собрался на внешнем кольце от Таллинского шоссе до Дачного проспекта.