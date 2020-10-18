Петербуржцы проводят вечер воскресенья в мертвой пробке на КАД

Петербуржцы проводят вечер воскресенья в мертвой пробке на КАД
Пробка на КАД. Фото: группа ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Вечером в воскресенье, 18 октября, участок КАД в Петербурге встал в мертвой пробке. Затор образовался на внешнем кольце.

О пробке сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, движение на «кольце» остановилось от Таллинского шоссе до Дачного проспекта.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке произошло ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области. Там в результате аварии скончались два человека. Все случилось на трассе «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь» — там столкнулись Lada и Chevrolet.

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