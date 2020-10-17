В Тихвинском районе после ДТП скончались два человека

Одного человека все еще можно спасти. Фото: Pixabay

Одного человека все еще можно спасти. Фото: Pixabay

Также есть пострадавший: водитель получил травмы средней тяжести.

В Тихвинском районе сегодня, 17 октября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на трассе «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь» — там столкнулись Lada и Chevrolet. Первый автомобиль выехал на встречную полосу, что и спровоцировало аварию. В результате погибли два человека: 65-летний водитель и 45-летний пассажир. Также травмы получил водитель Chevrolet – он находится в состоянии средней тяжести. За его жизнь сейчас борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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