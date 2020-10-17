Kia стукнул маршрутку у пешеходного перехода на Тореза

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки. Легковой автомобиль влетел в нее рядом с пешеходным переходом.
Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла на проспекте Тореза. По словам свидетелей ДТП, водитель легкового автомобиля не смог вовремя остановиться, когда маршрутка затормозила у пешеходного перехода.
Судя по всему, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на КАД в Кронштадтском районе Петербурга. В результате двое получили тяжелые травмы.