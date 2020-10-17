Kia стукнул маршрутку у пешеходного перехода на Тореза

ДТП на Тореза. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Тореза. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки. Легковой автомобиль влетел в нее рядом с пешеходным переходом.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на проспекте Тореза. По словам свидетелей ДТП, водитель легкового автомобиля не смог вовремя остановиться, когда маршрутка затормозила у пешеходного перехода.

Судя по всему, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на КАД в Кронштадтском районе Петербурга. В результате двое получили тяжелые травмы.