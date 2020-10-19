Кремль ждет улучшения ситуации с инвестициями в бизнесе

В Кремле рассчитывают на то, что предпринятые меры в ближайшее время позволят улучшить ситуацию с инвестициями в малом и среднем бизнесе в России.
Об этом в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в вопросе улучшения условий для инвестирования будет приниматься во внимание мнение экспертов. В частности, речь идет о неизменности налоговых условий при реализации крупных проектов.
«Будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть, и для малого бизнеса», — цитирует Пескова РИА Новости.
Как писала gazeta.spb.ru, ранее Песков объяснил, почему в России не вводят ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отмечал, что введение жестких мер не рассматривается из-за полного контроля над ситуацией.