Песков объяснил, почему в России не вводят ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что здоровье россиян находится в приоритете у властей, но введение жестких мер не рассматривается из-за полного контроля над ситуацией.

В понедельник, 12 октября, Песков, общаясь с журналистами рассказал, почему при таком значительном приросте больных, в стране не рассматривают введения полного локдауна.

Все дело в том, что система здравоохранения уже готова к любым вызовам пандемии. Медики подготовлены и знают, как оказывать помощь больным для избежания роста смертности. Также, сформирован необходимый коечный фонд. Опыт позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации и держать ее под контролем. Это в свою очередь позволяет властям беречь экономику и не вводить жесткие ограничения, которые могут по ней серьезно ударить. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что система борьбы с COVID-19 показывает свою эффективность. Главное, чтобы и сами россияне проявляли сознательность и использовали средства индивидуальной защиты для пресечения активного распространения патогена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой.