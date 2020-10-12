Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой
Вакцинация от коронавируса может начаться зимой. Фото: vk.com/komzdravspb

Уже этой зимой жителей Петербурга начнут массово прививать от коронавирусной инфекции, сообщили в городском Комитете по здравоохранению. По мнению многих специалистов, массовая вакцинация должна приблизить окончание пандемии COVID-19.

Как рассказали в ведомстве, власти пока не могут назвать точные сроки, когда петербуржцы смогут получить прививку от COVID-19. Однако известно, что прививочная кампания будет зависеть от поставок российского Министерства здравоохранения. По предварительным данным, первые прививки горожане начнут получать в декабре или январе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда закончится пандемия в России. По его словам, россиянам придется существовать в этих «необычных условия» еще как минимум год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней
Угнавшему школьный автобус в США мальчику всего 11 лет
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой
Ремонт затруднит движение в тоннеле дамбы до 23 октября
Первые заморозки придут в Санкт-Петербург через неделю
Главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда закончится пандемия в России
Аномальное тепло задержится в России до конца октября
Аэропорт Пулково 12 октября работает без отмен и задержек