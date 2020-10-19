Врач объяснил, что может привести к потере обоняния, кроме COVID-19

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния совсем не обязательно свидетельствует о заражении COVID-19 — есть множество причин, которые могут вызывать этот симптом.

Как объяснил доктор, временная утрата обоняния характерна для любых простудных заболеваний, распространяющихся на носовую полость. Все они легко излечимы, если начать бороться с болезнью сразу, не дожидаясь осложнений, сказал Зайцев в интервью радио Sputnik. Однако при ОРВИ и других простудных болезнях обоняние возвращается быстро, в течение нескольких дней.

Если этого не произошло, а утрата способности чувствовать запахи сопровождается изменением вкусового восприятия, стоит обратиться к специалистам — это может быть коронавирусная инфекция. В любом случае, уверен врач, не стоит заниматься самолечением и стоит сразу сообщать о тревожных симптомах медикам.

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