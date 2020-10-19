Автобус с детьми перевернулся в Купчино, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в ДТП. Фото: Pixabay

Пять человек пострадали в ДТП. Фото: Pixabay

На юге Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В нем были дети.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Все произошло во Фрунзенском районе Петербурга, на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц. Там перевернулся пассажирский автобус с детьми.

Известно, что в результате произошедшего пострадали пять человек: четыре ребенка и один взрослый, передает РЕН ТВ.

Информация о ДТП уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушку размотало по дороге после ДТП у Обводного канала.