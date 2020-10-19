Автобус с детьми перевернулся в Купчино, есть пострадавшие

На юге Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В нем были дети.
Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Все произошло во Фрунзенском районе Петербурга, на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц. Там перевернулся пассажирский автобус с детьми.
Известно, что в результате произошедшего пострадали пять человек: четыре ребенка и один взрослый, передает РЕН ТВ.
Информация о ДТП уточняется.
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