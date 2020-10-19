В ДТП со школьным автобусом нет серьезно пострадавших

Четверо детей и один взрослый отделались несерьезными травмами в результате ДТП, в котором столкнулись легковушка и автобус с детьми.

Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу. Авария случилась около 16:45 на перекрестке Купчинской и Малой Балканской улиц. Там столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и автобус. По словам очевидцев, иномарка «завалила ГАЗель на бок, не пропустив на перекрестке».

В результате ДТП пострадали пять человек, серьезно пострадавших нет. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи.

Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что пострадавшим потребовалась помощь сотрудников МЧС, чтобы выбраться из машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус с детьми перевернулся в Купчино, есть пострадавшие.