Прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Купчино

Прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Купчино
Место ДТП в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура Фрунзенского района проведет проверку в связи с ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детей.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Петербурга. Авария с участием микроавтобуса с детьми и легковушкой «Шкода» произошла на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, полноту выполняемых мер, направленных на профилактику ДТП. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сотрудники прокуратуры работали на месте ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП со школьным автобусом нет серьезно пострадавших. Травмы получили четверо детей и один взрослый.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария автобус перевернулся дети дтп купчино прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Совбезе России предупредили об угрозе искусственных эпидемий
Прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Купчино
Ребенок пострадал в ДТП с легковушками на пересечении Луначарского и Культуры
В ДТП со школьным автобусом нет серьезно пострадавших
В Петербурге арестовали парня за пробег по капоту полицейского авто
Петербуржцы вновь остаются без концертов этой осенью
Автобус с детьми перевернулся в Купчино, есть пострадавшие
За неделю из Петербурга вывезли более 27 кг опасных отходов