Прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Купчино

Прокуратура Фрунзенского района проведет проверку в связи с ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детей.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Петербурга. Авария с участием микроавтобуса с детьми и легковушкой «Шкода» произошла на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, полноту выполняемых мер, направленных на профилактику ДТП. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сотрудники прокуратуры работали на месте ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП со школьным автобусом нет серьезно пострадавших. Травмы получили четверо детей и один взрослый.