Стали известны подробности ДТП с детьми в Купчино

В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская.

По информации отдела пропаганды петербургского УГИББД, примерно в 16:30 на перекрестке в Купчино столкнулись «Шкода Октавия» и «ГАЗель» с последующим опрокидыванием микроавтобуса на бок. За рулем иномарки была 48-летняя женщина, а микроавтобус с детьми вел 50-летний водитель.

Медицинская помощь потребовалась четверым детям и водителю «ГАЗели», который получил травмы средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Купчино. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования