Водитель «Ниссана» погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе

В понедельник, 19 октября, в Красносельском районе Петербурга произошла смертельная авария. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, около 15:25 водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и влетел в опору моста слева по ходу движения на проспекте Ленина, 1Б. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Известно, что погибшему около 60 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Обстоятельства произошедшего и личность водителя устанавливаются. Известно, что погибшему около 60 лет.

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