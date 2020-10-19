Водитель «Ниссана» погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе

Водитель &#171;Ниссана&#187; погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе
Водитель погиб на месте. Фото: Baltphoto

В понедельник, 19 октября, в Красносельском районе Петербурга произошла смертельная авария. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, около 15:25 водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и влетел в опору моста слева по ходу движения на проспекте Ленина, 1Б. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Известно, что погибшему около 60 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Обстоятельства произошедшего и личность водителя устанавливаются. Известно, что погибшему около 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности ДТП с детьми в Купчино. Медицинская помощь потребовалась четверым детям и водителю «ГАЗели».

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