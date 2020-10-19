Кристина Асмус назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно

Кристина Асмус назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно
Кристина Асмус. Фото: @asmuskristina

Актриса пожалела, что согласилась на роль в ленте Сарика Андреасяна.

Актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей больше всего стыдно. Такой вопрос звезде задали подписчики и были удивлены, когда она не назвала фильм «Текст». Асмус уверяет, что жалеет о съемках в ленте Сарика Андреасяна «Что творят мужчины».

Актриса сыграла девушку, которая готова пойти на все ради нового телефона. В какой-то момент она оказывается в постели с Таиром Мамедовым в одном белье. Асмус добавила, что всегда стеснялась раздеваться перед камерой.

Напоминаем, что в «Тексте» звезда снялась в откровенных сценах, за что ее раскритиковали некоторые поклонники. Несмотря на это, Асмус продолжает экспериментировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре. Она призналась, что материальная сторона работы ее мало волнует.

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