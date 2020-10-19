На Ветеранов произошла авария: образовалась пробка

На Ветеранов произошла авария: образовалась пробка
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В ава

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 19 октября, произошла авария, которая парализовала движение. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у перекрестка проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова. Там столкнулись несколько автомобилей, которые мешают проездку не только других машин, но и троллейбусов. Объехать препятствие можно только по «встречке».

«Троллейбусы стоят. Объезд только по «встречке»»,

— пишут пользователи.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель «Ниссана» погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе. Обстоятельства произошедшего и личность водителя устанавливаются. Известно, что погибшему около 60 лет.

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