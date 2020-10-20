Очевидцы засняли последствия смертельного ДТП в Красном Селе

Очевидцы засняли последствия смертельного ДТП в Красном Селе
Передняя часть машины превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

В Красном Селе произошло смертельное ДТП с участием легкового авто. Водитель влетел в опору моста и умер.

Авария случилась в ночь на вторник, 20 октября, на проспекте Ленина. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель 60 лет за рулем легковушки марки Nissan Almera врезался в опору моста слева по ходу движения. В результате столкновения он скончался. На опубликованной записи с видеорегистратора видно, что передняя часть машины превратилась в груду металла.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что об аварии на проспекте Ветеранов, которая парализовала движение. Там столкнулись несколько автомобилей, которые мешали проездку не только других машин, но и троллейбусов.

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