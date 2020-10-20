Легковушка оказалась под самосвалом после ДТП на КАД

В понедельник вечером на КАД произошло серьезное ДТП. Легковушка врезалась в самосвал, оказавшись передней частью под ним. Метров через 400 произошла еще одна авария.

Дорожный инцидент случился 19 октября на 41 километре кольцевой автомобильной дороги. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, через 400 метров от этого ДТП произошла еще одна авария. Там самосвал перевернулся на бок.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших выясняются. На месте уже работают сотрудники спецслужб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы засняли последствия смертельного ДТП в Красном Селе. Водитель влетел в опору моста и умер.