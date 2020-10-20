Петербуржцы не стремятся менять работу во время пандемии

Горожане стремятся к стабильности в непростое время, поэтому не готовы уходить с прежнего места работы.

Аналитики обратили внимание на небольшое количество новых резюме на сайте hh.ru. В сентябре 2020 года их было открыто всего на 2% больше, чем в августе. Специалисты связывают такое положение дел с пандемией коронавируса: граждане хотят чувствовать себя в безопасности и не готовы менять работу.

При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых резюме выросло на 19%. Это значит, что многие петербуржцы лишились работу из-за сокращений или трудностей в бизнесе работодателя.

Чаще всего работу ищут студенты, а также представители сферы продаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных.