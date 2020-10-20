Петербуржцы не стремятся менять работу во время пандемии

Петербуржцы не стремятся менять работу во время пандемии
Петербуржцы не стремятся искать работу. Фото: Pixabay

Горожане стремятся к стабильности в непростое время, поэтому не готовы уходить с прежнего места работы.

Аналитики обратили внимание на небольшое количество новых резюме на сайте hh.ru. В сентябре 2020 года их было открыто всего на 2% больше, чем в августе. Специалисты связывают такое положение дел с пандемией коронавируса: граждане хотят чувствовать себя в безопасности и не готовы менять работу.

При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых резюме выросло на 19%. Это значит, что многие петербуржцы лишились работу из-за сокращений или трудностей в бизнесе работодателя.

Чаще всего работу ищут студенты, а также представители сферы продаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия работа резюме


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курс евро на Мосбирже выше 92 рублей впервые за две недели
Рестораторы Петербурга назвали бессмысленным запрет на работу после 23 часов
Петербуржцы не стремятся менять работу во время пандемии
В Петербурге сделали прививки от гриппа 1 664 938 человек
Мнительный петербуржец схватился за автомат, когда решил, что его обсчитали ...
В Петербурге от коронавируса умерли 38 человек
Петербург остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов РФ
Осенний призыв в Петербурге: Gazeta.SPb показывает, как это было во время ...