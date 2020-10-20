В Петербурге задержали инспектора Госстройнадзора, который обвиняется в крупном взяточничестве

Если в первый раз взяточник получил 500 тысяч рублей, то потом сумма существенно увеличилась. Фото: Baltphoto

Если в первый раз взяточник получил 500 тысяч рублей, то потом сумма существенно увеличилась. Фото: Baltphoto

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах преступлений, совершенных двумя сотрудниками Госстройнадзора, а также двумя петербуржцами. Все они обвиняются во взяточничестве и посредничестве при получении взятки.

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году 41-летняя петербурженка обратилась к 61-летнему начальнику отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора с просьбой за 500 тысяч рублей «не заметить» нарушений при проверке объекта капитального строительства на проспекте Обуховской обороны.

В прошлом году 44-летний житель Северной столицы, представляющий интересы компании ООО «СК «Монолит» попросил вышеупомянутую взяткодательницу посодействовать в передаче денег в размере около 8 млн рублей сотруднику Госстройнадзора за аналогичные действия по объекту на улице Крыленко и положительный акт итоговой проверки. Выяснилось, что получила долю также 56-летняя главный специалист сектора экологического надзора отдела надзора за специальными видами работ ведомства.

В понедельник, 19 октября, инспектор Госстройнадзора, получавший взятки, был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского полицейского задержали за взятку в 3 млн рублей.