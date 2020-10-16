Сотрудника петербургской полиции задержали за взятку в 3 млн

Сотрудника петербургской полиции задержали за взятку в 3 млн
Полицейский обещал повлиять на уголовное дело о другом мошенничестве. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Петербурге правоохранители задержали своего коллегу за взятку в три миллиона рублей и покушение на мошенничество. В отношении оперуполномоченного одного из отделов ОРЧ ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти возбудили уголовное дело.

Об этом стало известно в пятницу, 16 октября. По данным следствия, полицейский получил информацию о возможности получить деньги с горожанки. Несколько месяцев он общался и виделся с мужчиной, представляющим интересы потерпевшей. Он пообещал повлиять на решение о возбуждении уголовного дела, если тот заплатит определенную сумму.

Как сообщили СУ СК РФ по Петербургу, подозреваемого задержали, когда ему передавали муляж с деньгами.

Мужчина признал вину. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали лжебизнесмена-бездомного, который обманул служителя церкви на 42 тыс. рублей.

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