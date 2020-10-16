В Петербурге задержали лжебизнесмена-бездомного, который обманул служителя церкви на 42 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который представился служителю церкви бизнесменом, а на самом деле обманным путем завладел его деньгами, в размере 42 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

13 октября с заявлением обратился служащий Петербургской епархии. Он сообщил, что накануне неизвестный обманным путем завладел его денежными средствами в размере 42 тысяч рублей.

По версии следствия, незнакомец представился служителю церкви состоятельным бизнесменом и предложил пожертвование в размере 3 миллионов рублей. Однако тут же вместо этого предложил в качестве дара 38 автомобилей, груженных стройматериалами. Правда для того, чтобы эти автомобили доехали до места назначения до церкви, неизвестный попросил небольшую сумму денег на топливо. Получив 42 тысячи на бензин, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Далее мужчина был пойман сотрудниками полиции в Великом Новгороде. Именно туда мошенник отправился с 42 тыс. рублей. После этого правоохранительным органам удалось выяснить, что злоумышленник является бездомным.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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