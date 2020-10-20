Петербуржцам помогли получить зарплаты на сумму в полмиллиарда рублей

Петербуржцам помогли получить зарплаты на сумму в полмиллиарда рублей
Судебные приставы помогли петербуржцам восстановить справедливость. Фото: pixabay.com

Судебные приставы сделали все, чтобы 10 тысяч горожан получили причитающиеся им денежные средства.

В Санкт-Петербурге с начала 2020 года судебные приставы помогли 10 тысячам горожан получить свою заработную плату от недобросовестных работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

В общей сложности горожанам вернули 552 миллиона рублей. Так, например, одна из горожанок не могла добиться выплаты зарплаты в размере 800 тысяч рублей. Приставам пришлось найти банковские счета компании и списать с них необходимую сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приставы взыскали 142 тысячи с кафе, которое не хотело отдавать петербурженке зарплату. Выяснилось, что после увольнения бывшая администратор кафе не смогла встать на учет, потому что руководство не возвращало ей бумаги.

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