Приставы взыскали 142 тысячи с кафе, которое не хотело отдавать петербурженке зарплату

В Петербурге кафе пришлось выплатить 142 тысячи рублей бывшей сотруднице. После увольнения ей не выплачивали заработную плату и не отдавали документы.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает УФССП РФ по Санкт-Петербургу. Уточняется, что приставы получили исполнительные листы о взыскании зарплаты и документов. Выяснилось, что после увольнения бывшая администратор кафе не смогла встать на учет, потому что руководство не возвращало ей бумаги.

Генеральному директору кафе вручили постановление. На следующий день компания погасила долг по зарплате и передала документы. Приставы, впрочем, заметили, что печатей на документах не было. Гендиректору пришлось исправить это на следующий день.

Отмечается, что с начала году приставы вернул жителям 447 миллионов рублей зарплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что приставы списали более миллиона со строительной компании в Петербурге из-за долга.