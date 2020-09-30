Приставы списали более миллиона со строительной компании в Петербурге из-за долга

Приставы взыскали долг с петербургской компании. Фото: УФССП по РФ по СПб и ЛО

Приставы взыскали долг с петербургской компании. Фото: УФССП по РФ по СПб и ЛО

Со счета петербургской строительной организации исчезло более 900 тысяч рублей – деньги в счет долга списали приставы.

Об этом сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу. Взыскать долг постановил еще Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области. По решению суда, ООО «Веда-Хаус» должно было выплатить 910 тысяч ООО «Клавка Групп» по договору поставки стройматериалов.

Эти материалы должник так и не платил. Кроме того, еще 300 тысяч рублей компания должна была выплатить в качестве неустойки.

Приставам пришлось найти банковские счета организации и взыскать деньги.

В региональном управлении ведомства также отметили, что в Петербурге за восемь месяцев этого года судебные приставы в Петербурге взыскали более 7,6 млрд рублей с одних юридических лиц в пользу других.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге нерадивый отец выплатил долг по алиментам после того, как получил уведомление от судебных приставов.