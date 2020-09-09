В Петербурге должник испугался уведомления по приставам и выплатил детям алименты

В Петербурге нерадивый отец выплатил детям долг по алиментам. После уведомления от судебных приставов тянуть долго он не стал.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 42-летнего местного жителя. Он должен был выплачивать на каждого ребенка по одному прожиточному минимума.

К приставам пришла его бывшая супруга. Им было достаточно рассчитать задолженность и предоставить алиментщику. Долг он оплатил сразу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге неплательщик алиментов сообщил о теракте в школе 1 сентября. Полицию он отправил на улицу Олеко Дундича во Фрунзенском районе. Опасных веществ и взрывных устройств там не обнаружили.