Аварийное здание на Печатника Григорьева превратится в апарт-отель

Аварийное здание на Печатника Григорьева превратится в апарт-отель
После того, как здание полностью обновят, в нём начнёт работать современный апарт-комплекс на 40 юнитов площадью от 25 до 35 кв. метров каждый. Некоторые из апартаментов будут доступны для проживания. Фото: www.citywalls.ru

Аварийная постройка на улице Печатника Григорьева в историческом центре Северной столицы будет реконструирована под комплекс апартаментов.

Трехэтажное здание общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров по адресу улица Печатника Григорьева, дом №14, литера А пройдет через масштабную реконструкцию и превратится в апарт-отель. В ходе строительных работ проведут замену и укрепление перекрытий, инженерных систем и кровли, а также проведут отделку фасадов и ремонт технических помещений, сообщает бизнес-издание «Рентавед».

Проект получил имя русского академика, архитектора и художника Василия фон Геккера, спроектировавшего этого здание. Дом был возведен в 1873 году. Завершить реконструкцию собственник намерен уже к декабрю следующего года. Стоимость апартаментов будет составлять около 200 тысяч рублей за «квадрат».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда, по предварительным расчетам, подойдет к концу реставрация Биржи.

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Аварийное здание на Печатника Григорьева превратится в апарт-отель
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