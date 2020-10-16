В Петербурге назвали примерную дату окончания реставрации здания Биржи

В Северной столице реставрация здания биржи на стрелке Васильевского острова должна завершиться через 2 года. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на слова директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

По словам директора Эрмитажа, на данный момент ведутся ремонтные работы фасада здания.

«Мы три недели ждали разрешение на работу, потому что бумаги сильно задерживаются иногда. Но предлагают никуда не торопиться», – заявил Михаил Пиотровский.

Также Михаил Пиотровский отметил, что для ремонта Биржи была произведена смена подрядчика. Причину увольнения предыдущего директор Эрмитажа не назвал.

Сообщается, что закончить работы могут примерно через два года. Михаил Пиотровский не стал называть точные сроки сдачи объекта, так как этим, по его словам, будут манипулировать.

Кроме того, Михаил Пиотровский добавил, что закрыться Эрмитаж из-за коронавируса может только в одном случае, если последует приказ от правительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что реставрация оранжереи Собственной дачи в Петергофе находится на начальной стадии.