В России эколог скончалась после укуса осы в квартире

Оса застряла в упаковке сока, на что женщина не обратила внимание.

Эколог Александра Аставина была найдена мертвой в собственной квартире в Северном Измайлово. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По предварительным данным, все случилось накануне утром, 19 октября. Женщина разговаривала по телефону и в какой-то момент захотела выпить сока. Она не заметила, что в упаковке застряла оса, которая воспользовалась моментом и ужалила эколога. Женщина поделилась новостью с собеседником, а через пару минут пожаловалась на плохое самочувствие.

Связь прервалась и больше до Аставиной никто не смог дозвониться. Знакомый не смог открыть дверь в квартиру, поэтому вызвал сотрудников спецслужб. Они вскрыли дверь и обнаружили бездыханное тело.

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