В Петербурге поймали убийцу, который спрятал тело задушенной старушки в шкаф

Пожилую жительницу Петербурга, тело которой несколько дней пролежало в шкафу, мог убить ее 30-летний сосед.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. 8 октября полиция Калининского района возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Это произошло после обнаружения трупа 83-летней пенсионерки в шкафу в квартире дома №31 по улице Ушинского. Она была задушена.

В субботу, 17 октября, оперативники поймали подозреваемого у дома №26/1 по улице Демьяна Бедного. Им оказался 30-летний неработающий сосед убитой.

Предполагается, что во время ссоры на почве личных неприязненных отношений он толкнул пенсионерку, после чего задушил ее шнурком, а тело спрятал в шкафу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка.