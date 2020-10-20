«Аэрофлот» отрицает причастность своих сотрудников к контрабанде из США

&#171;Аэрофлот&#187; отрицает причастность своих сотрудников к контрабанде из США
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Фото: pixabay

Представители авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что среди обвиняемых Соединенными Штатами гражданами нет их сотрудников.

Как сообщает РБК, в понедельник, 20 октября, прокуратура Нью-Йорка опубликовала список с именами семерых граждан РФ, которые, по версии правоохранителей, причастны к контрабанде электроники на общую сумму около 50 миллионов долларов. В ведомстве отметили, что в деле участвовали и сотрудники «Аэрофлота».

Пресс-секретарь компании Юлия Спивакова сообщила, что в опубликованной надзорным органов Нью-Йорке списке нет бывших или действующих работников авиакомпании. Сейчас представители компании взаимодействуют с посольством РФ в США и генконсульством в Нью-Йорке для согласования дальнейших действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге контрабандист пытался отправить за рубеж сигареты на 4,8 млн рублей.

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