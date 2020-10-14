В Петербурге контрабандист пытался отправить за рубеж сигареты на 4,8 млн рублей

Табак был спрятан в рулонах с теплоизоляционными материалами. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Табак был спрятан в рулонах с теплоизоляционными материалами. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Петербургские сотрудники транспортной полиции установили личность мужчины, подозреваемого в контрабанде табака на сумму свыше 4,8 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. Весной сотрудники таможенного поста «Турухтанный» Балтийской таможни выявили контрабанду табака в количестве 175 тысяч пачек на сумму 4 млн 821 тыс. рублей.

Полиция установила злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина из города Александров, что во Владимирской области.

Он оформил «фирму-однодневку» и от ее имени заключил договор на транспортировку теплоизоляционного материала на склад в Александрове. Там он подменил материал внутри рулона на сигареты. После он перевез табак в Петербург, чтобы оттуда отправить его в страну дальнего зарубежья. Покупателя он нашел в интернете. Однако таможенники помешал ему довести дело до конца.

Сейчас открыто уголовное дело по статье о контрабанде. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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