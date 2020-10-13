Магазин в Выборге торговал контрафактной одеждой и обувью

Магазин в Выборге торговал контрафактной одеждой и обувью
Контрафактная обувь. Фото: Северо-Западное таможенное управление

Таможенники нашли в одной из торговых точек Выборга более полутысячи единиц поддельной одежды и обуви.

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, при проверки одной из торговых точек сотрудники нашли 429 пар обуви таких известных брендов, как : Nike, Reebok, Adidas, New Balance, Louis Vuitton, Gucci и других.

При этом на обуви не было обязательных средств идентификации. Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Любовь Чурсова пояснили, что с 1 июля 2020 года в России не допускается ввоз и оборот обуви без маркировки.

Кроме того, в магазине нашли 112 единиц одежды без тех же торговых знаков.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Вещи изъяли из обороты, проводятся процессуальные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таможенники пресекли продажу контрафактной обуви в петербургском магазине.

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