Таможенники пресекли продажу контрафактной обуви в петербургском магазине

Таможенники пресекли продажу контрафактной обуви в петербургском магазине
Кроссовки изъяли до выяснения обстоятельств. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления выявили факт хранения и продажи обуви, не имеющей необходимых маркировок, в магазине одного из торговых центров Северной столицы.

В ходе проверки таможенники нашли в помещении торгового объекта 250 пар дорогой обуви известных брендов без средств идентификации. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Напомним, с 1 июля реализация таких товаров как обувь возможна лишь при наличии специальных идентификационных кодов.

Общая сумма контрафактной обуви составила 600 тысяч рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из магазина всю обувь без маркировок на время, пока будет проходить проверка. По факту правонарушения инициировано проведение административного расследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможенники нашли почти 1000 «брендовых» контрафактов на прилавках Петербурга.

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административное правонарушение маркировка обувь СЗТУ


 

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