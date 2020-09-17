Таможенники нашли почти 1000 «брендовых» контрафактов на прилавках Петербурга

Сотрудники Пулковской и Балтийской таможен провели рейды по петербургским торговым точкам и нашли большое количество контрафактных товаров под известными брендами.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в рейдах таможенникам также помогали представители правообладателей товарных знаков Chanel и Dior.

Торговые помещения проверялись на наличие контрафакта в течение двух дней. За это время специалисты смогли найти 992 единицы «липовых» товаров, включая одежду, сумки, обувь, аксессуары, головные уборы. Эти вещи продавались под товарными знаками Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino, New balance, и другими.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина попытался дать взятку таможеннику в Ленобласти, но оказался задержан.