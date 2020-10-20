Вещи доисторических людей нашли в оттаявших ледниках в Альпах

Благодаря активному таянию ледников в Альпах археологи смогли обнаружить в тех местах древние артефакты.

Как сообщает Daily Mail, на месте ледников в Альпах были найдены нить из растительных волокон возрастом около шести тысяч лет, вырезанную из дерева фигурку, туфли со шнурками, которые лежали в горах с третьего тысячелетия до нашей эры, а также другие крайне ценные для науки предметы. Все находки сохранились в идеальном состоянии, поскольку отрицательные температуры защитили их от гниения.

Долгое время археологи считали, что доисторические люди боялись подниматься высоко в горы, однако последние исследования говорят об обратном. В сентябре на перевале Шнидейох была найдена веревка, которой тоже около шести тысяч лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что археологи считают, что первобытные люди использовали горячие источники для приготовления пищи.