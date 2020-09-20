Археологи считают, что первобытные люди использовали горячие источники для приготовления пищи

Международная группа ученых из Испании и Америки нашли доказательства существования первобытных селений в ущелье Олдувай на севере Танзании.
Специалисты считают, что причиной поселения первобытных людей в этом месте стали горячие источники. Два миллиона лет назад человечество страдало от недостатка питательных веществ, поскольку они употребляли пищу исключительно в сыром виде — огня не было. Однако первобытные люди, похоже, нашли способ справиться с этой проблемой.
Исследования показали, что гоминиды — предки человека, жившие 1,8 млн лет назад, — использовали гидротермальные источники, температура в которых достигала 80 градусов, чтобы варить в них убитую дичь и собранные растения. Возможно, люди случайно открыли свойства горячей воды, так как туда упало животное.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пчелы подаются дрессировке.