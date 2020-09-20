Археологи считают, что первобытные люди использовали горячие источники для приготовления пищи

Ученые уверены, что эти жерла послужили главной причиной поселения людей на этом месте, так как они могли помогать древним людям варить убитую дичь и растения. Фото: pixabay.com

Ученые уверены, что эти жерла послужили главной причиной поселения людей на этом месте, так как они могли помогать древним людям варить убитую дичь и растения. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых из Испании и Америки нашли доказательства существования первобытных селений в ущелье Олдувай на севере Танзании.

Специалисты считают, что причиной поселения первобытных людей в этом месте стали горячие источники. Два миллиона лет назад человечество страдало от недостатка питательных веществ, поскольку они употребляли пищу исключительно в сыром виде — огня не было. Однако первобытные люди, похоже, нашли способ справиться с этой проблемой.

Исследования показали, что гоминиды — предки человека, жившие 1,8 млн лет назад, — использовали гидротермальные источники, температура в которых достигала 80 градусов, чтобы варить в них убитую дичь и собранные растения. Возможно, люди случайно открыли свойства горячей воды, так как туда упало животное.

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