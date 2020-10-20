Роспотребнадзор назвал ошибкой лечение гриппа антибиотиками

Роспотребнадзор назвал ошибкой лечение гриппа антибиотиками
Антибиотики можно принимать только по назначению врача. Фото: unsplash

Специалисты Роспотребнадзора предостерегли россиян от лечения гриппа антибиотиками, поскольку справиться с вирусом они не способны.

Как сообщается на сайте ведомства, прием антибиотиков при гриппе может обернуться опасными последствиями, поскольку убивают они не вирус, а нормальную микрофлору, а также снижают иммунитет.

Отмечается, что пациентам следует принимать антибиотики только по назначению врача. Он может прописать серьезные препараты при осложнениях, возникающих при присоединении бактериальной инфекции.

Заболевшим советуют лечиться под контролем врача, соблюдать постельный режим, пить больше жидкости и есть овощи и фрукты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что риск смерти от COVID-19 повышается в шесть раз при заболевании гриппом.

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